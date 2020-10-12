مجلس المقاصة يقبل اعتذار عاشور ويكلف جمال عمر بمهام المدير الفني

تقدم علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب خاصة.

وقرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قبول اعتذار علي عاشور، وتم تكليف جمال عمر بتولي مهام المدير الفني للفريق في المباراتين المتبقيتين ببطولة الدوري، على أن يعاونه أحمد حسام مدربا عامًا، ورجب عويس مدربا لحراس المرمى.

وجاء نص اعتذار علي عاشور المقدم لمجلس إدارة المقاصة كالتالي:





السيد اللواء/ محمد عبد السلام

رئيس نادي مصر المقاصة

تحية طيبة وبعد..

بداية أؤكد تقديري الخاص لقيمتكم الكبيرة التي أكنها لشخصكم الكريم، وأتوجه بخالص الشكر لسيادتكم عن الفترة التي توليت فيها مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، وأؤكد لكم أنني بذلت جهودًا كبيرة مع اللاعبين حتى يقدموا أفضل ما لديهم، والحفاظ على المصلحة العامة لكل الأطراف.





وأرجو من سيادتكم قبول اعتذاري الرسمي عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة القادمة نظرًا لظروف خاصة تمنعني من الاستمرار، وأؤكد أنني في خدمة النادي دائمًا في أي ملف وفي أي وقت.



