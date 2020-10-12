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رياضة

رغم توقيعه لـ الزمالك.. نجم بيراميدز يقترب من الأهلي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بيراميدز
بيراميدز
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إسراء أشرف
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن موقف رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز يعيش في أزمة كبيرة داخل ناديه بعدما تم تجميده مؤخرا وعدم إشراكه في المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" اللاعب وقع عقودا رسمية مع الزمالك، ولكن الأهلي يتفاوض حاليا لضمه في الميركاتو الصيفي خاصة بعد رحيل رينيه فايلر الذي كان يقف عائق أمام ضم اللاعب".


وأضاف عمر ربيع ياسين: "توقيع العقود للزمالك لا يمنع الأهلي من التفاوض مع رجب بكار، وحتى الآن لم يحسم مصيره للانضمام لأي نادٍ من القطبين الكبيرين".


وأكد: "الأهلي سيتفاوض مع بيراميدز لضم بكار، رغم أن العلاقة توترت في الفترة الماضية".
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