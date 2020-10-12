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برلمان

بالجمال والأعلام والهتافات.. شباب حلايب وشلاتين يستقبلون مرشحي تنسيقية الأحزاب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:56 م
شباب حلايب وشلاتين
شباب حلايب وشلاتين
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أحمد أيمن

استقبل مشايخ وأبناء قبائل البشارية والعبابدة بمدينة حلايب وأبورماد وشلاتين مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بترحاب كبير.


وامتطي شباب القبائل الجمال وحملوا الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب تشكلت من ٥٠ سيارة دفع رباعي تقدمت السيارات التي استقلها أعضاء التنسيقية ورددوا هتافات تحيا مصر وعاش الرئيس عبدالفتاح السيسي.


واستمع شباب التنسيقية لمشكلات ومطالب أهالي حلايب وابورماد وشلاتين، وقال أعضاء التنسيقية للأهالي إنهم جاءوا لآخر نقطة في الحدود المصرية السودانية بمدينة حلايب لعرض برنامجهم السياسي علي أبناء مصر الذين يدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم، لافتين إلي أن التنسيقية ستكون علي اتصال دائم بأهالي حلايب وشلاتين وأبورماد للتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان في الخمس سنوات القادمة في حال فوزهم بالانتخابات.


وأكد عدد من مشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركتهم وبقوة في الانتخابات البرلمانية يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر لاختيار نائب يعبر عنهم في الفترة المقبلة.


وأشاد شباب حلايب بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقدرة شبابها علي مناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بموضوعية ووازع وطني خالص.


وينظم أهالي الشلاتين مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم لأعضاء التنسيقية ليعرضوا برنامجهم السياسي علي شباب ومشايخ العائلات.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتشكل من ٢٥ حزبا سياسيا وتستهدف تنمية الحياة السياسية وترشح منها ٣١ شابا في الانتخابات البرلمانية الحالية منهم ٢٦ بالقائمة الوطنية من أجل مصر و٥ علي مقاعد الفردي.

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