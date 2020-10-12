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فن

مصطفى بسيط يشارك متابعيه صورة مع مصطفى خاطر.. ومنى فاروق تعلق

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان مصطفى بسيط صورة له مع الفنان مصطفى خاطر وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلق بسيط على الصورة قائلا "يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى".

وعلقت الفنانة منى فاروق قائلة "ربنا يحفظكم يا أجدع خلق الله".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

هو مين فيكوا اللي بيقولها للتاني
- ربنا يخليكوا لبعض يارب 
- احلي ضحكه من احلي اتنين


يشارك الممثل مصطفى خاطر كلًا من منى زكي ومحمد فراج في بطولة فيلم الإثارة الصندوق الأسود بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

ومن خلال الإعلان الرسمي الذي أطلقته شركة أفلام مصر العالمية  ونيو سنشري وسينرجي لفيلم الصندوق الأسود المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية، نشاهد مصطفى خاطر وقد شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.

ويبدو أننا بصدد لصين تتعارض أهدافهما في اقتحام المنزل، فلكل منهما غايته التي جاء من أجلها، وعلى الرغم من إظهاره بعض التعاطف مع ياسمين لكونها حامل، إلا أننا لا نستطيع التكهن بما إذا كان خاطر سيظل متمسكًا بهذا التعاطف حتى النهاية أم أن هدفه الذي جاء من أجله سيعميه عن أي مشاعر رأفة تجاه ضحيته.
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