دراسة تكشف تفاصيل جديدة عن دورة حياة فيروس كورونا

عرضت قناة «العربية» تقريرا عن فيروس كورونا المستجد ، قالت فيه إن الدراسات الحديثة تؤكد أن فيروس كورونا يعيش 28 يوما على الأسطح.









وذكر التقرير أن دراسة أسترالية نشرتها وكالة العلوم الوطنية قالت إن الفيروس يمكنه البقاء على الاوراق النقدية و الزجاج و الفولاذ المقاوم للصدأ و الهواتف لمدة أطول مما أظهرته الدراسات السابقة.









وأكدت القناة أن التقرير الأسترالي أشار إلى أنه بإمكان الفيروس البقاء حتى 14 يوما على الأسطح.









وأضافت «العربية» أن هذه الابحاث تضمنت تجفيف الفيروس في مخاط صناعي على مجموعة من الأسطح بتركيزات مماثلة لعينات من مرضى كورونا ثم استخراج الفيروس بعد شهر.









وأكد التقرير ان الباحثين وجدوا أن الفيروس يظل معديا في الأجواء الباردة و الجافة لكن قدرته تتراجع عند بقائه عند حرارة عالية فعند 30 درجة مئوية تتراجع قوة بقائه على الأسطح إلى 7 أيام و عند 40 درجة مئوية تتراجع قوة بقائه إلى 24 ساعة فقط.









ومن جانبه قال اخصائي علم الأمراض البيولوجي «شين ريدل» "عندما زدنا درجة الحرارة تراجع بقاء الفيروس ومع 40 درجة حرارة نجا الفيروس بشكل عام إلى أقل من 24 ساعة لذا وجود الصيف كان عاملا مهما لعدم استمرار الفيروس لفترة طويلة".









وقال الرئيس التنفيذي لوكالة العلوم الوطنية «لاري ماشال» ان تحديد الفترة التي يبقى فيها الفيروس حيا بشكل فعلى على الأسطح يمكننا من التكهن بشكل أدق و تخفيف انتشاره وتعزيز حماية الشعوب".