أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيروس كورونا ينقل العدوى من على شاشات الهواتف.. وأكبر تخفيض على سعر سماعات AirPods Pro





كشفت منصة نبض الأكبر للأخبار العربية في العالم اليوم عن شراكتها الاستراتيجيَّة مع هواوي، والتي بموجبها ستُقدِّم نبض محتوى عربيًّا مُخصصًا لمستخدمي هواتف هواوي الذكيَّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي".



