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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيروس كورونا ينقل العدوى من على شاشات الهواتف.. وأكبر تخفيض على سعر سماعات AirPods Pro

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:03 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستصدر هاتفها القادم Galaxy S21 Ultra والذى سيكون ضمن مجموعة هواتف Galaxy S21 ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 . 


كشفت منصة نبض الأكبر للأخبار العربية في العالم اليوم عن شراكتها الاستراتيجيَّة مع هواوي، والتي بموجبها ستُقدِّم نبض محتوى عربيًّا مُخصصًا لمستخدمي هواتف هواوي الذكيَّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي". 


تقرر أن تطرح شركة وان بلس الصينية هاتفها المميزOne Plus 8T بعد غد الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، وكشفت تقارير أن هاتف OnePlus 8T سيتفوق على عدد من هواتف أندرويد الذكية الصادرة حديثا خاصة هاتف Galaxy S20 FE الذى أطلقته شركة سامسونج من أيام قليلة وهو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20. 


مع انطلاق هواتف iPhone 12 غدا، تقوم آبل بتخفيض أسعار عدد من منتجاتها القديمة للتركيز على الهواتف والمنتجات الجديدة المقرر أن تعلن عنها غدا فى مؤتمر يعد هو الأكبر لسوق الهواتف والمنتجات الإلكترونية، حيث قامت الشركة بتخفيض سعر سماعاتها  اللاسلكية AirPods Pro. 


فى الوقت الذى تتزايد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورنا كوفيد-19 مرة أخرى فى عدد كبير من الدول، ضمن الموجة الثانية لفيروس كورونا،  قال باحثون إن فيروس كورونا يمكنه أن يظل على شاشات الهواتف لفترة كبيرة للغاية قد تمتد إلى 28 يوما. 


كشفت تقارير أن شركة آبل قامت بالبدء فى عرض أجهزة آيباد iPad Air 4 فى متاجرها الرئيسية استعداد لبيعها بعد الإعلان الرسمى عنها غدا 13 أكتوبر فى مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 12 ، ولكن على الرغم من ذلك فإن الهواتف لم تصل إلى المتاجر حتى الآن. 


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