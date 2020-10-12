AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل الإعلان عنها غدا.. أجهزة iPad Air 4 تصل لمتاجر آبل بدون هواتف iPhone 12

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
أجهزة iPad Air 4
أجهزة iPad Air 4 تصل لمتاجر آبل بدون هواتف iPhone 12
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن شركة آبل قامت بالبدء فى عرض أجهزة آيباد iPad Air 4 فى متاجرها الرئيسية استعداد لبيعها بعد الإعلان الرسمى عنها غدا 13 أكتوبر فى مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 12 ، ولكن على الرغم من ذلك فإن الهواتف لم تصل إلى المتاجر حتى الآن. 

وبحسب موقع TechRadar فإن شركة آبل قالت إنها ستقوم ببيع أجهزة iPad Air 4 فى نفس الشهر بعد الإعلان الرسمى عنها، ولكنها لم تححد اليوم الذى ستبدأ فيه طرح الأجهزة. 


ومن المقرر غد أن تصدر آبل هواتف iPhone 12 إلى جانب أجهزة  iPad Air 4 ، وأجهزة لاب توب MacBook بمعالجات Arm ، وكذلك أجهزة HomePod المكبرة للصوت، وتليفزيون  Apple TV ، وتقنيات AirTags إلا أنه أصبح من المؤكد أن هواتف آيفون 12 ستسغرق وقتا أطول حتى يتم طرحها للبيع فى الأسواق. 

وسيأتى جهاز iPad Air 4 بشاشة كبيرة قياس 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina display، وسيحتوى على معالج آبل الجديد A14، وهو نفسه الذى سيتم تزويده بهاتف آيفون 12، كما سيعمل بنظام تشغيل iOS 14 . 

وسيحتوى جهاز iPad Air 4 على كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع شاحن سريع بقوة 20 واط، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C، و بألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي. 

وسيبلغ جهاز  iPad Air 4 سعر  599 دولارًا لنسخة الواى فقط، بينما سعر 729 دولارًا لأعلى نسخة والتى تأتي بالإنترنت الخلوى و الواى فاي، مع ذاكرة 256 جيجابايت.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلومبيرج: فى خلال شهر.. آبل تكشف عن آيفون 12 وساعتين وآيباد

ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟

تقارير : آبل تطلق غدا هواتف iPhone 12

مع هواتف iPhone 12 آبل تصدر هذه الأجهزة غدا.. تعرف على أسعارها

آبل تكشف رسميًا عن آيباد آير الجديد.. تعرف على السعر والمواصفات..صور

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر أبل.. 2 آيباد وساعة.. و2 أنظمة تشغيل.. وصدمة لعشاق آيفون

ترشيحاتنا

بنشر صورة لها.. هالة صدقي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

بعد صلحه مع أحمد السقا.. الجمهور يبحث عن تامر حسني

تحدي النظرة الدونية للمرأة..يوميات شاب صعيدي مع " كلبة".. فيديو

أذكار الصباح مكتوبة.. 17 دعاء في بداية يومك يملأه بالفرح

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم

كيف تصلح زجاج سيارتك الأمامي ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد

تحدي النظرة الدونية للمرأة..يوميات شاب صعيدي مع " كلبة".. فيديو

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة