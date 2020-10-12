قبل الإعلان عنها غدا.. أجهزة iPad Air 4 تصل لمتاجر آبل بدون هواتف iPhone 12

كشفت تقارير أن شركة آبل قامت بالبدء فى عرض أجهزة آيباد iPad Air 4 فى متاجرها الرئيسية استعداد لبيعها بعد الإعلان الرسمى عنها غدا 13 أكتوبر فى مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 12 ، ولكن على الرغم من ذلك فإن الهواتف لم تصل إلى المتاجر حتى الآن.





وبحسب موقع TechRadar فإن شركة آبل قالت إنها ستقوم ببيع أجهزة iPad Air 4 فى نفس الشهر بعد الإعلان الرسمى عنها، ولكنها لم تححد اليوم الذى ستبدأ فيه طرح الأجهزة.









ومن المقرر غد أن تصدر آبل هواتف iPhone 12 إلى جانب أجهزة iPad Air 4 ، وأجهزة لاب توب MacBook بمعالجات Arm ، وكذلك أجهزة HomePod المكبرة للصوت، وتليفزيون Apple TV ، وتقنيات AirTags إلا أنه أصبح من المؤكد أن هواتف آيفون 12 ستسغرق وقتا أطول حتى يتم طرحها للبيع فى الأسواق.





وسيأتى جهاز iPad Air 4 بشاشة كبيرة قياس 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina display، وسيحتوى على معالج آبل الجديد A14، وهو نفسه الذى سيتم تزويده بهاتف آيفون 12، كما سيعمل بنظام تشغيل iOS 14 .





وسيحتوى جهاز iPad Air 4 على كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع شاحن سريع بقوة 20 واط، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C، و بألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي.





وسيبلغ جهاز iPad Air 4 سعر 599 دولارًا لنسخة الواى فقط، بينما سعر 729 دولارًا لأعلى نسخة والتى تأتي بالإنترنت الخلوى و الواى فاي، مع ذاكرة 256 جيجابايت.



