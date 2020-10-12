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فن

مجدي السمير في أبو ظبي لتصوير فيلم "الثلاثاء 12".. تفاصيل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:26 م
المخرج التونسى مجدى
المخرج التونسى مجدى السميرى
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عمر صبحى
يتواجد الان المخرج التونسي مجدي السميري في دبي لتصوير فيلم "tuseday12" الذي يضم نخبه كبيرة من فنانين مصر والوطن العربي، من أبرزهم الفنانة نيللي كريم والفنان باسم ياخور وغيرهم من الفنانين.

وكشف "السميري" تفاصيل الفيلم من خلال لقائه في برنامج "et بالعربي"قائلا: احنا بنحضر فيلم جديد راح يكون بين ابو ظبي ومصر.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.

وسهام تحمل أيضا الجنسية الكندية ودرست بها السينما. والفيلم تم تنفيذه أيضا بدعم من توفور وفيلم كوميشن أبوظبي.

الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبا ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى، قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأعربت سهام في بيان صحفي عن سعادتها بأن يكون أول أفلامها معبرا عن رؤيتها لحياة الأجيال الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنت أن يصل الفيلم لكل بيت عربي وإماراتي.
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