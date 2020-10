بعد الهجوم على الممثلة الإسرائيلية .. نجمات قدمن كليوباترا على الشاشة منهن 2 عرب

واستطاعت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى من تجسيد شخصية الملكة كليوباترا فى فيلم إنتاج فرنسى إيطالى مشترك باسم Asterix & Obelix: Mission Cleopatra وذلك عام 2002.

- صوفيا لورين :

أما النجمة صوفيا لورين جسدت دور كليوباترا فى فيلم The Two Nights With Cleopatra الذى أنتج عام 1954، وحقق فيه معجزة خاصة من حيث اختيار البطلة والقصة والإخراج والملابس بإمكانيات هذه الفترة.