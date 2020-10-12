بعد الهجوم على الممثلة الإسرائيلية .. نجمات قدمن كليوباترا على الشاشة منهن 2 عرب

أثارت الممثلة الاسرائيلية جال جادوت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها تقديم شخصية كيلوباترا فى عمل سينمائى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو الامر الذى قوبل بالرفض من قبل عدد من متابعيها والجمهور العربى خصوصا انه ليس من المنطقى تجسيد ممثلة اسرائيلية لشخصية مصرية فرعونية.





كما ان هناك عدد من النجوم العرب والأجانب سبق وقدموا هذه الشخصية فى عدد من الأعمال الفنية ولعل أبرزهن هند صبرى وسلاف فواخرجى و اليزابيث تايلور ونرصد فى التقرير التالى أبرز الاعمال والنجمات اللاتى قدمن شخصية كيلوباترا.





- هند صبرى :

قدمت الفنانة هند صبرى شخصية الملكة كيلوباترا فى فيلم "الكنز1 و2" مع مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد سعد ومحمد رمضان وروبى و أحمد رزق ومن إخراج شريف عرفة، وكانت شخصية كليوباترا تستهوى هند صبرى منذ بداياتها فى عالم الفن حيث فى مشهد بفيلمها الأول "مذكرات مراهقة"، وكان المشهد عبارة عن حلم لبطلة العمل "جميلة"، والتى تتخيل أن حبيبها، أحمد عز، هو "أنطونيو"، الذى أحب "كليوباترا"، وذلك خلال رحلتها المدرسية فى محافظة الأقصر.





- سلاف فواخرجى :

وفى عام 2010 جسدت الفنانة السورية "سلاف فواخرجى" مسلسل درامى يروى فيه تفاصيل حياة الملكة كليوباترا المسلسل إنتاج مصرى خليجى مشترك من إخراج زوجها وائل رمضان.





- اليزابيث تايلور :

كما قدمت الفنانة البريطانية "إليزابيث تايلور" الشخصية المحورية فى فيلم "كليوباترا" إنتاج 1963 أمام ريتشارد بيرتون، الذى جسد شخصية القائد الرومانى أنطونيو، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا. تقاضت عنه مليون دولار فى حين بلغت ميزانية الفيلم 20 مليون دولار.





- مونيكا بيلوتشى :