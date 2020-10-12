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منوعات

شاهد.. باقة ورود سامة تصيب عروسا بالعمى ليلة زفافها | صور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:26 م
عروس
عروس
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عزة عاطف
تشتهر حفلات الزفاف بتقديم الزهور الجميلة مثل "الفاونيا" والورود لتشكل باقة عروس مذهلة تخطف الأنظار، لكن إحدى العرائس ارتكبت كارثة كادت أن تقتل المعازيم بعدما حاولت أن تبدع في اختيار نوع أزهار جديدة.

حاولت عروس تدعى «كريستين جو ميلر» مخالفة التقاليد، لكن لم يتخيل أحد أنها ستفعل الأشياء بشكل مختلف بعدما تسببت أزهارها البرية في رد فعل سام يوم زفافها.

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في سلسلة من مقاطع فيديو TikTok، أوضحت كريستين من الولايات المتحدة الأمريكية، كيف اعتقدت أنه سيكون من الرومانسية استخدام أزهار الثلج التي تنمو على الجبال بأرضها التي اشترتها مع زوجها في نبراسكا.

في الأيام التي سبقت الزفاف، قطفت العروس ما يكفي من الزهور لملء شاحنة كاملة - لكنها لم تكن تعرف مدى السمية التي يمكن أن تسببها تشبه اللبلاب السام.

في الليلة التي سبقت الزفاف أمضت العروس وصديقاتها المساء في ترتيب الزهور البرية بالورود البيضاء، لكن المفاجأة عندما استيقظت كريستين في يوم الزفاف لتجد وجهها مغطى بطفح جلدي سيئ للغاية وحمى شديدة.

ونشرت صورة لنفسها مستلقية على الأرض، وكتبت "بدأت أشعر بالمرض والحمى بسبب الألم"، فاستخدمت الخيار لتهدئته، لكن بينما كانت تغطي عينيها بشرائح من الخيار، أصيبت كريستين بالرعب عندما أدركت أنها لا تستطيع الرؤية لأن وجهها كان منتفخًا للغاية".

فقدت كريستين بصرها وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها لم تتمكن من إلغاء حفل زفافها المقرر عقده في اليوم التالي، واضطرت إلى حضور حفل زفافها مغلقة العينين، فلم تستطع فتح عينيها من شدة الألم، بل وتوارت عن الأنظار طوال الحفل.

لم يتركها زوجها بل ظل يساندها حتى عاد بصرها بعد أسبوعين من الزواج، حيث انقشعت الغمة السامة عن عينيها وقامت بعمل جلسة تصوير جديدة لحفل زفافها.

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