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تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على مواعيد الامتحانات التمهيدية لكلية خدمة اجتماعية حلوان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
خدمة اجتماعية حلوان
خدمة اجتماعية حلوان
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قسم التعليم

تقيم كلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان امتحانات تمهيدية  للطلاب الجدد المتقدمين والراغبين فى استكمال للدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلوم )فى الخدمة الاجتماعية للعام الجامعى 2020/2021.                                                                              

 

 

وقد حددت كلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان امتحانات تمهيدية القبول ببرنامج دكتوراة  الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية للعام الجامعى 2020/2021، ابتدآ من يوم الأحد الموافق 11/10/2020 امتحان التخصص تحريرى من الساعة 10صباحا وحتى الساعة 12 ظهر ، وامتحان التخصص شفهى من الساعة 1 ظهر وحتى الساعة 4 عصرآ.

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ويوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020 امتحان الخدمة الاجتماعية تحريرى من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 12 ظهرآ ، امتحان الخدمة الاجتماعية شفهمى من الساعة 1 ظهرآ وحتى الساعة 4 عصرآ.

 

ويوم الخميس الموافق 15/10/2020 امتحان العلوم المرتبطة تحريري من 10 صباحآ وحتى 12 ظهرآ ، امتحان العلوم المرتبطة شفهى من 1 ظهر وحتى الساعة 4 عصرآ .

 

 

وقد حددت كلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان امتحانات تمهيدية القبول ببرنامج الماجستير فى الخدمة الاجتماعية للعام الجامعى 2020/2021.

 

ابتداء من يوم الأحد الموافق 11/10/2020 ، امتحان الخدمة الاجتماعية تحريرى من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 12 ظهرآ.

 

ويوم الاثنين الموافق 12/10/2020 ، امتحان الخدمة الاجتماعية شفهي من الساعة 9 ظهرآ وحتى الساعة 4 عصرآ.

 

 

وقد حددت كلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان امتحانات تمهيدية القبول ببرنامج دبلوم الدراسات العليا فى الخدمة الاجتماعية للعام الجامعى 2020/2021.

 

وذلك فى يوم الاربعاء الموافق 14/10/2020 امتحان شفهى فى الخدمة الاجتماعية من الساعة 9 صباحآ وحتى الساعة 4 عصرآ.

 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مرعاة قوانين التباعد الاجتماعى بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء الامتحانات.

 

واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم.
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