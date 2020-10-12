وظائف هيئة السكة الحديد 2020.. الشروط ومواعيد التقديم

يبحث العديد من الشباب عن وظائف بعد تخرجهم، وتحديدًا وظائف في القطاع الحكومي لما يمثله من أهمية ومميزات كبيرة عن العاملين في القطاع الخاص، وكان من بين الوظائف التي أعلنتها الحكومة وظائف هيئة السكة الحديد 2020.

وظائف سكك حديد مصر



ومن هذا المنطلق، أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف، طبقًا لشروط وأوراق لقبول هذه الوظائف، بينها مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد.

أعلنت عن شروط وظائف هيئة السكة الحديد الواجب توافرها في شغل الوظائف الفنية للعمل بمناطق مختلفة في العديد من المحافظات، كل حسب مؤهله.





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وأعلنت السكة الحديد عن جدول امتحانات المتقدمين لمسابقة وظائف السكة الحديد 2020 رقم 201 لسنة 2020 من المهندسين وحملة الدبلومات الفنية.

وناشدت الهيئة حضور جميع المتقدمين لـ وظائف السكة الحديد في المواعيد المحددة في الجدول الذي تم إرساله للمناطق على مستوى الجمهورية، مع التواجد في المكان قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل والإجراءات التنظيمية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتجرى الامتحانات لـ وظائف السكة الحديد بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، وسيتم نشر جميع التفاصيل على بوابة الحكومة الالكترونية اعتبارا من اليوم 11 أكتوبر.

وكانت هيئة السكة الحديد قررت تعديل مسابقة لتعيين 1000 موظف بـ وظائف هيئة السكة الحديد لحملة الدبلومات الفنية و150 مهندسا.

وقامت الهيئة بالإعلان عن وظائف السكة الحديد 2020 بالنزول بقواعد القبول من 70% إلى 65% للفنيين، ومن جيد جدا إلى جيد بالنسبة للمهندسين، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى وقت سابق عن بدء تعيين 150 مهندسًا و1000 فنى من عدد من التخصصات المختلفة في مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد 2020.

وأكدت الهيئة أن جميع تفاصيل إعلان الوظائف على (بوابة الوظائف الحكومية) لم يرغبوا في التقدم للوظائف أو معرفة السروط واماكن ومواعيد الاختبارات للتقدم لوظائف السكة الحديد 2020.

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شروط التعيين في مسابقة وظائف هيئة السكة الحديد 2020

-1 أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم اليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

-2 أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

-3 ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة في تاريخ أول يوم تلقي قبول الطلبات.

-4 ألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 70% أو تقدير عام جيد جدا لكل الوظائف.

-5 أن تتضح اللياقة الصحية حسب لائحة البيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام.

-6 يتم توريد مبلغ 750 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية للسكك الحديد تحت (1001 - 404)، مقابل رسوم الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا يرد هذا المبلغ في حالة التخلف عن الحضور أو تقديم مستندات مخالفة لشروط الإعلان.

-7 يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة ومطابقة أصول المستندات.

-8 يلتزم المتقدم للمسابقة باتباع كافة القوانين والتعليمات المعمول بها بالهيئة وفي حالة اجتيازه كافة الاختبارات.

مستندات وأوراق مسابقة وظائف السكة الحديد

وأكدت الهيئة على تقديم المستندات بعد توافر الشروط الموضحة سابقا ومن يرغب في التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شخصيا خلال المدة من 12/9/2020 إلى 26/9/2020 بطلب مرفقا به صور المستندات الاتية:

-1 المؤهل الدراسي.

-2 شهادة الميلاد كمبيوتر.

-3 بطاقة الرقم القومي سارية.

-4 شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

-5 عدد (4) صور شخصية 4*6

-6 صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

-7 أصل الحوالة البريدية.

-8 ملف ورق حجم كبيرة.

-9 شهادة تأهيل مني لذوي الاحتياجات الخاصة لوظيفة صراف تذاكر فقط.





على أن يتم مراجعة تقديم الطلبات من يوم 27 حتی 28، وسوف يتم الإعلان عنها يوم 2020 / 9 / 29 وذلك على بوابة الحكومة الإلكتروني.

فيما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق فى وقت سابق أيضًا ، عن حاجتها للتعاقد على 227 وظيفة هندسية بمختلف التخصصات بحد أقصى للسن 28 سنة وتقدير جيد جدا .





وللاطلاع على كافة الشروط يرجى الدخول على موقع الهيئة على الرابط https://www.nat.org.eg/arabic/jobs.html.





أماكن التقديم لوظائف هيئة السكة الحديد 2020





وتقدم الطلبات باليد باسم الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق خلال الفترة المذكورة امام كل وظيفة عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع - بمقر الهيئة ميدان رمسيس - مجمع رمسيس للأنفاق.