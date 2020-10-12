ترتيب جدول الدوري عقب فوز الزمالك على حرس الحدود والمصري على الاتحاد

حول الفريق الاول لكرة القدم الزمالك تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره حرس الحدود، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ساتاد المكس بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم





بهذه النتيجة يهبط حرس الحدود رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية برفقة نادي مصر وطنطا، فيما حافظ الزمالك على حظوظه لضمان المركز الثاني في نهاية الموسم الجاري، وسيتم خصم 3 نقاط إضافية من الأبيض بنهاية الموسم الجاري، كعقوبة لانسحابه أمام الأهلي في الدور الأول.





ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على حرس الحدود





1- الأهلي، المركز الأول، 86 نقطة.





2- الزمالك، المركز الثاني، 68 نقطة.





3- بيراميدز، المركز الثالث، 64 نقطة.





4- المقاولون العرب، المركز الرابع، 53 نقطة.





5- سموحة، المركز الخامس، 47 نقطة.





6- إنبي، المركز السادس، 45 نقطة.





7- المصري البورسعيدي، المركز السابع، 42 نقطة.





8- مصر للمقاصة، المركز الثامن، 40 نقطة.





9- الإنتاج الحربي، المركز التاسع، 40 نقطة.





10- الاتحاد السكندري، المركز العاشر، 39 نقطة.





11- الإسماعيلي، المركز الحادي عشر، 38 نقطة.





12- طلائع الجيش، المركز الثاني عشر، 38 نقطة.





13- نادي أسوان، المركز الثالث عشر، 37 نقطة.





14- وادي دجلة، المركز الرابع عشر، 35 نقطة.





15- الجونة، المركز الخامس عشر، 34 نقطة





16- حرس الحدود، المركز السادس عشر، 30 نقطة.





17 نادي مصر، المركز السابع عشر، 21 نقطة.





18- طنطا، المركز الثامن عشر، 19 نقطة.