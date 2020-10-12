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حوادث

حبس قائدي مركبة وحافلة تسببا في حادث أودى بحياة طفل وإصابة ثلاثة آخرين بالقاهرة الجديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:23 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبد الله
امرت النيابة العامة بحبس قائدي مركبة وحافلة احتياطيًّا؛ لتسببهما في حادث أودى بحياة طفل وإصابة ثلاثة آخرين بالقاهرة الجديدة.

تلقت «النيابة العامة» بلاغًا بوقوع حادث اصطدام مركبة إحدى المدارس بحافلة رحلات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين. 

فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الطفل المتوفَّى وسألت اثنين من الأطفال المصابين فقرَّر أحدهما -وعمره ١٣ عامًا- أن الحادث وقع نتيجة إهمال قائدَي المركبة والحافلة وعدم مراعتهما القواعد المرورية، كما سألت «النيابة العامة» المشرفة بالمركبة التابعة للمدرسة فشهدت أنَّ الحادث وقع خلالَ عبور المركبة التي تستقلها الطريقَ فصدمتها الحافلةُ من الخلف. 

بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهمَيْن فأنكرا كلاهما ما نُسب إليهما من اتهامات، واتهم كلٌّ منهما الآخرَ بتسببه في وقوع الحادث. 


هذا، وقد عاينت «النيابة العامة» مسرحَ الحادث والمركبةَ والحافلةَ، وحصلت على مقطع مصوَّر للحادث سجلته إحدى آلات المراقبة المطلة عليه، وقررت استكمالًا للتحقيقات انتداب «الطبيب الشرعي» لتحليل عينة من القائديْن بيانًا لمدى تعاطي أيٍّ منهما موادَّ مخدِّرة، وكلفت «المهندس الفني» بوحدة المرور المختصة بفحص المركبة والحافلة وأجهزتهما الفنية لوضع تصوُّر عن كيفية وقوع الحادث، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة؛ وجارٍ استكمال التحقيقات.
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