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تكنولوجيا

اشتري آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ3500 جنيه فقط..عرض الثلاثاء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
اشتري آيفون 7 بلس
اشتري آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ 3500 جنيه فقط
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كريم جمال
يعشق محبو الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون اقتناء واستخدام أى من إصداراته ذات الحجم الكبير، حيث الأداء القوي والبطارية الكبيرة مع أفضل تجربة مشاهدة، ولكن تظل مشكلة ارتفاع أسعار منتجات آبل أمامهم، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء iPhone 7 plus بنصف سعره تقريبًا.

وبحسب موقع "تك رادار" التقني، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت، باللون الأسود اللامع مقابل 223 دولارًا، ما يعادل 3500 جنيه.

يعطيك iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية بسعة 2900 ميللى أمبير.

يمتلك iPhone 7 plus كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.

ويمكنك إقتناء نسختك من آيفون 7 بلس سعة 128 جيجابايت باللون الأسود اللامع من خلال هذا الرابط.
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