اشتري آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه ..عرض الجمعة

لطالما يفضل عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون الحصول على أحد إصداراته خاصةً ذات الحجم الكبير، حيث الشاشة الكبيرة و الأداء القوي مع التصميم المبهر، إلا أن هناك عيبًا واحدًا وهو إرتفاع أسعار منتجات آبل، ولكن مع هذا العرض تستطيع شراء iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.
وفقًا لـ موقع "تك رادار" التقني، تستطيع إقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 233 دولارًا، ما يعادل 3600 جنيه.
و يقدم iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
ويحتوى iPhone 7 plus على كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.
ويمكنك شراء نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الأسود من خلال هذا الرابط.