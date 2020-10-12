بدراوي يطالب أعضاء الوفد الالتزام بقرار تأجيل انتخابات رئاسة الحزب

أكد فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضرورة التزام جميع الأعضاء بمواد اللائحة وعدم الخروج على النظام حفاظًا على تماسك الحزب.





وأشار بدراوي إلى أن دعوة الهيئة الوفدية التي كان من المقرر عقدها يوم ١٦ أكتوبر الجاري تعذر دعوتها لضيق الوقت في إعداد كشوف الهيئة الوفدية ومن ثم أصدر رئيس الوفد قرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بتأجيل دعوة الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بما يتفق مع مواد اللائحة.





وشدد بدراوي على أن أي دعوة لأي اجتماعات هي دعوة للفوضى ويتحمل مسئوليتها من يدعو لها ويشارك فيها.



