صرف إعانة مالية عاجلة لمواطن شب حريق بحظيرة مواشي يمتلكها في بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صرف مساعدة عاجلة لأحد المواطنين لمساعدته فى تجاوز محنته، إثر حريق شب في حظيرة حيوانات"زريبة" يملكها ونجم عنها نفوق عدد من رؤوس الماشية وتلف بعض الآلات الزراعية كانت داخل حظيرته التي تقع على أطراف قرية طما فيوم بإهناسيا.





جاء ذلك خلال استقباله للمواطن ، في حضور إحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة،ويحيى ياسين رئيس مدينة اهناسيا، ونهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة.





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سلم المحافظ المواطن مبلغ10 آلاف جنيه مساعدة عاجلة نظرا للظروف الصعبة التي تعرض لها ، وذلك بناء على تقرير قدمته وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام تنفيذا لتوجيهات المحافظ بسرعة بحث حالة المواطن وإعداد تقرير عاجل بالخطوات والمقترحات الممكن تنفيذها لمساعدة المواطن لتجاوز تداعيات محنته.





كما كلف المحافظ مديرة التعاون الدولي ومسئول مشروعك بتنفيذ التسهيلات اللازمة لحصول المواطن على قرض من "مشروعك " بفوائد ميسرة ، لمساعدته في استكمال نشاطه في تربية المواشي ، بجانب تكليف وكيل وزارة التضامن باتخاذ اللازم لإمكانية توفير إعانة مادية أخرى ، فضلا عن تكليف مدير عام الطب البيطري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإمكانية صرف تعويض للمواطن.





أوضحت مها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة أنه فور تكليف المحافظ ببحث حالة المواطن ، توجه فريق عمل من وحدة حقوق الإنسان لمحل إقامة المواطن البالغ من العمر 63 عاما بقريته طما فيوم وبحضور ممثلين من الوحدة المحلية والتضامن ، وقد تبين اندلاع حريق "يوم السبت الماضي" في حظيرة مواشي بداخلها بعض الأبقار والأغنام وماكينتي ري ورش وموتور وتلفيات بمحصول القمح ، وتم رفع الموضوع للمحافظ والذي وجه بصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة عاجلة.



