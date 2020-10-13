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تعليم

تعليم بني سويف تكرم الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقات وأنشطة مختلفة على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صرحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تكريم عدد من الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات والأنشطة المختلفة  عن العام الدراسي 2019/2020. 

بالإضافة إلى تكريم إحدى طالبات التعليم الفني الحاصلة على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية ، وذلك تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم . 

وأوضحت  وكيلة وزارة التربية والتعليم أنها استقبلت الطلاب المكرمين بمكتبها وتسليمهم شهادات تقدير وجهاز تابلت لكل طالب وطالبة،وهم : الطالبة أمنية حسن محمد مرسي"من مدرسة بني سويف التجارية  المتقدمة" والحاصلة  على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية المتقدمة (نظام 5 سنوات) . 

كما تم تكريم ( الطالب محمد أحمد طه رمضان "المدرسة الرياضية الثانوية" الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في رياضة القفز بالزانة ،والطالب على  محمد جابر"مدرسة الشهيد كمال طعمة الثانوية بنين" الحاصل على المركز الثاني على الجمهورية في نفس اللعبة ، والطالب عمر محمد عبد التواب "مدرسة إهناسيا الثانوية" الحاصل على المركز الثالث  على مستوى الجمهورية في لعبة الملاكمة.

وتم تكريم أيضا الطالبة  الزهراء أسامة عبد العظيم "مدرسة الثانوية الجديدة بنات" الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة " إقرأ وارتق مكتبات" ، والطالب أحمد مصطفى محمد صالح "مدرسة كمال طه المعاصري ع بنين" بإدارة ناصر  الحاصلة على المركز الثالث  على مستوى الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة صيف 2019، والطالب زياد على كريم "مدرسة الدعوة الاسلامية لغات" الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة نجوم المكتبة في القراءة. 

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