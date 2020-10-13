لن يوجد بديل.. تعيين نواب الشيوخ لا يتم إلا بقرار جمهوري

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدَهُ هو المسئول عن اختيار النواب المُعيَّنِين في مجلس الشيوخ، والمقدر عددهم بـ 100 نائب، وذلك قبل انعقاد أولى جلسات المجلس الجديد، حيث لم يضع القانون خيارا آخر، في حال تأخر الرئيس في إعلان أسماء النواب.

ورجح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد" ، تأخر رئيس الجمهورية في إعلان أسماء النواب المعينين بمجلس الشيوخ، على الرغم من اقتراب انعقاد أولى جلساته في 18 أكتوبر الجاري إلى 3 أسباب.

وأوضح النائب، أن أول هذه الأسباب وأبرزها؛ هي كثرة عدد النواب المفترض تعيينهم بالمجلس الجديد، والمقدر عددهم بـ 100 عضو، يمثلون ثلث نواب مجلس الشيوخ، و3 أضعاف النواب المعينين بمجلس النواب، المقدر عددهم بـ 25 نائبا.

وأضاف حنفي، أن السبب الثاني يتمثل في تأني الرئيس في اختيار المعينين ومراعاة الفئات والنسب الدستورية التي نص عليها الدستور وقانون مجلس الشيوخ الجديد ومنها 10% للمرأة وقد تزيد هذه النسبة بجانب تمثيل الأقباط وذوي الإعاقة، على أن يكون جميع النواب -المعينين- من المستقلين ولا ينتمون لأي أحزاب أو ائتلافات سياسية.