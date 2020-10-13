سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الانفجار الذي سمع وسط العاصمة بغداد، والذي استهدف منطقة الكرادة وسط العاصمة.





وقالت وسائل الإعلام العراقية إن الانفجار؛ عبارة عن عبوة ناسفة، استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية ، في وسط العاصمة بغداد.





وكانت وسائل الإعلام ، ذكرت ، أنه جرى سماع دوي انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد، دون الكشف عن تفاصيل.





وأفادت قناة "العربية" من قبل بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أصدر أمرًا بتحرك وحدات عسكرية، نحو المنطقة الخضراء، بالعاصمة بغداد.





وأضافت القناة، أن التحركات العسكرية في بغداد تتم بعد إعلان حالة الإنذار القصوى لتشديد الإجراءات الأمنية من أجل منع عمليات إطلاق الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء.



