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فن

عشرة عمري وحبايبي.. هالة صدقي رفقة كوكبة من الفنانين.. شاهد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت هالة صدقي رفقة بعض من أصدقائها الفنانين، وهم "لبلبة وبوسي وإلهام شاهين وحسين فهمي ويسرا، والإعلامية بوسي شلبي والمخرجة ايناس الدغيدي والدكتور زاهي حواس عالم الآثار .

وعلقت علي الصورة : احلي صحبة زملائي وعشرة عمري وحبايبي.


وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم الغاء القضية المشينة المهينة لي ولاطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه و تكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، والغيت القضية لكنه نجح في التشهير". 

كما صرحت هالة صدقى  من خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

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