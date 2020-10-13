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منوعات

ظل هاربًا 3 سنوات .. لدغة ثعبان تجبر مجرمًا على تسليم نفسه للشرطة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:28 ص
ظل هاربا لـ3 أعوام..
ظل هاربا لـ3 أعوام.. لدغة ثعبان تجبر مجرما على تسليم نفسه
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هدير علاء
بعد أن ظل هاربًا من الشرطة على مدار حوالي ثلاثة أعوام، اضطر مجرم إلى الاتصال بالنجدة للإبلاغ عن تعرضه لـ لدغة ثعبان سام من نوع "الأفاعي ذوات الجرس" أو "الأفاعي المجلجلة"، ومن الواضح أنه وجد نفسه في مأزق ولم يجد أمامه أي وسيلة للنجاة آنذاك سوى الاتصال بالنجدة طلبًا للمساعدة، حتى وإذا كان ذلك يعني تسليم نفسه للشرطة.

وتشير تقارير إخبارية، إلى أنه قد تم إلقاء القبض على "رايان هنري"، وهو في الأساس من ولاية "آيداهو" الأمريكية، بعد أن اتصل برقم خدمات الطوارئ للإبلاغ عن تعرضه للدغة ثعبان أثناء تواجده في ولاية أخرى وهي ولاية "أوريجون" نهاية الأسبوع الماضي.


وقال "هنري" أيضًا خلال مكالمة الاستغاثة إنه كان تائهًا في منطقة نائية بولاية "أوريجون" وليس لديه سيارة، بحسب ما ورد في بيان صحفي صادر عن الشرطة المحلية.

وأعطى "هنري"، البالغ من العمر 33 عامًا، اسمًا زائفًا لمتلقي اتصاله، لكن السلطات تمكنت من تحديد هويته في وقت لاحق وتبين وجود أمر بإلقاء القبض عليه صادر من ولاية "آيداهو" لارتكابه جناية؛ واستغرقت عملية البحث عنه حوالي 3 ساعات حتى تمكنت السلطات من التوصل إليه، وقد تلقى رعاية طبية على يد مسعفين قبل أن يتم نقله إلى سجن مقاطعة "بيكر" بولاية "أوريجون" بناءًا على تاريخه الإجرامي والأمر الصادر بإلقاء القبض عليه.

وقالت متحدثة باسم الشرطة المحلية في تصريح لصحيفة محلية إن "هنري" لم تظهر عليه أعراض تدل على تعرضه للدغة "أفعى مجلجلة" وقت العثور عليه، وهو حاليًا قيد الاحتجاز.


جدير بالذكر أن السلطات في ولاية "آيداهو" كانت تبحث عن المجرم الهارب منذ عام 2017 بعد أن حصل على تصريح لمغادرة السجن من أجل حضور جنازة في ولاية أخرى، وكان من المقرر أن يعود إلى السجن في الثاني عشر من أغسطس لعام 2017 لكنه لاذ بالفرار.

وكان "رايان هنري" في ذلك الوقت محتجزًا بسبب انتهاكه للمراقبة الشرطية المفروضة عليه على خلفية قضية حيازة مخدرات.
ظل هاربًا 3 سنوات .. لدغة ثعبان تجبر مجرمًا على تسليم نفسه للشرطة
ظل هاربًا 3 سنوات .. لدغة ثعبان تجبر مجرمًا على تسليم نفسه للشرطة
ظل هاربًا 3 سنوات .. لدغة ثعبان تجبر مجرمًا على تسليم نفسه للشرطة
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