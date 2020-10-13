رجل يترك ثعابين ضخمة وفئران وأرانب تتجول بحرية داخل منزله وهذا ما حدث له

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 64 عامًا بتهمة السماح لـ 20 ثعبانًا ضخمًا بالتجول بحرية داخل منزله المليء أيضًا بمئات الفئران الضخمة والأرانب، وكذلك حول المنزل.
ووفقًا لصحيفة " ميترو" البريطانية عرف مارتن بون بعشقه للأفاعى حيث طلب ما يقرب من عشرين شحنة من الحيوانات الغريبة والأليفة في مدينة هولاداي بالولايات المتحدة الأمريكية.
ذكرت الشرطة أنه زاد طول 10 من الثعابين عن عشرة أقدام، بينما كان باقي الـ 20 أصغر، كما أشار المحقق كين هانسن إلى أنه عثر أيضًا على 585 فأرًا وحوالي 46 أرنبًا، لافتًا: "لسنا متأكدين أن هذه المخلوقات لغذاء الثعابين".
قال هانسن إن رائحة مخلفات الحيوانات لفتت الانتباه إلى ما يفعله هذا الرجل، حيث جعلت المنطقة تتمتع برائحة مثيرة للاهتمام، منوهًاَ: "يجب تقييم جميع الحيوانات من قبل طبيب بيطري من أجل إكمال التحقيق".