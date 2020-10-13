رجل يترك ثعابين ضخمة وفئران وأرانب تتجول بحرية داخل منزله وهذا ما حدث له

لـ 20 ثعبانًا ضخمًا بالتجول بحرية داخل منزله المليء أيضًا بمئات الفئران الضخمة والأرانب، وكذلك حول المنزل.

64 عامًا

يقرب من عشرين شحنة من الحيوانات الغريبة والأليفة في مدينة هولاداي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت الشرطة أنه زاد طول 10 من الثعابين عن عشرة أقدام، بينما كان باقي الـ 20 أصغر، كما أشار

يجب تقييم جميع الحيوانات من قبل طبيب بيطري من أجل إكمال التحقيق".

جعلت المنطقة تتمتع برائحة مثيرة للاهتمام، منوهًاَ: "

حيوانات غريبة، وبعض القضايا الأخرى والتي تصل إلى 20 تهمة لعدم الحصول على تصريح، و

حجز بون في السجن ، فيما أكدت

إن الحيوانات تحت إشراف الشرطة والجهات المراقبة.