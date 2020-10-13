عمرها 100 سنة.. تغيير مواسير صرف صحي بطريق مشرفة في دمياط

التطوير والرصف بالطريق، وأيضًا متابعة الأعمال التي تجريها شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتجديد خط المياه بالمنطقة وتغيير المواسير الخاصة بالخط نظرًا لتهالكها، حيث لم تستبدل منذ قرابة المائة عام. تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" لمتابعة أعمالالصحي





ووجهت المحافظ تعليماتها بإتمام أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه وفقًا لأعلى المواصفات واستبدال الخط الحالي اسبستوتس ٦ بوصة بخط PVC ١٢ بوصة بطول ١.٢٠٠ كم.





وشددت محافظ دمياط على انهاء كافة الاعمال في أسرع وقت ممكن قبل البدء في أعمال التطوير التي تُجرى بالقطاعات الأولية من الطريق بدءًا من قرية الشعراء.





وأثناء جولتها بطول الطريق فوجئت بقيام احد الأشخاص بحرق أرز القش وتصاعد الأدخنة الضارة، فوجهت بمنع حرق قش الأرز وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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