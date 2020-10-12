AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على تفاصيل مشروع تطوير المزرعة السمكية في دمياط

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:10 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية وتنمية المشروعات فى هذا المجال تماشيًا مع التطورات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية. 

كما بحثت المحافظ مع الدكتور مصيلحى المقترحات الخاصة بتطوير المزرعة السمكية بالرطمة الواقعة على مساحة ١٨٠٠ فدان لتحقيق أعلى استفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة، وكذا وضع حلول للمشاكل التى تواجه أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة و الصيادين بمدينة عزبة البرج .

 وفى سياق متصل.. أوضحت الدكتورة منال عوض أن اللقاء جاء فى إطار حرص الجانبين على تنمية مشروعات الثروة السمكية، وفقًا لخطة محددة تنتهجها الدولة والذى يتواكب مع ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.

اقرأ أيضا:
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري يناقشان آليات تحقيق التعاون المشترك

محافظ دمياط تهنئ الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس هيئة الثروة السمكية لتعزيز التعاون وتنمية المشروعات

الزراعة تتابع مشروعات تنمية الثروة السمكية بمحافظتي دمياط وبورسعيد

ترشيحاتنا

تقارير: هذا الهاتف سيكون الأكثر مبيعا فى سلسلة هواتف iPhone 12

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

خاص.. تعرف على سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم

كيفية صلاة الحاجة .. تعرف على أفضل وقت لها ودعائها وعدد ركعاتها

هل العزاء بعد 3 أيام حرام شرعا ؟ تعرف على آراء الفقهاء

قبل تكرار كارثة مذبحة نيوزيلندا.. الشرطة الكندية تحقق في تهديدات ضد مسجد بـ تورونتو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة