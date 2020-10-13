أقنعة KN95 ليست فعالة مثل أقنعة N95 لهذا السبب.. الكمامة ضرورية لتخطي الموجة الثانية لكورونا.. ومضاعفات خطيرة تصيب المتعافين

- أقنعة KN95 ليست فعالة مثل أقنعة N95 لهذا السبب

- الكمامة ضرورية لتخطي الموجة الثانية لكورونا

- مضاعفات خطيرة تصيب متعافي فيروس كورونا









ينتشر فيروس كورونا الجديد مثل الفيروسات الأخرى التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي الشائعة، عن طريق "الرذاذ" المتطاير من السعال والعطس والتنفس.





ووفقًا لموقع health line فإنه في أي وقت يكون الفرد على مقربة من شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا ، وهناك احتمال لنشره من خلال الرذاذ المتطاير خاصة مع تزايد الأعداد واقتراب الموجة الثانية.





ولهذا السبب يقترح مسئولو الصحة العامة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، الحد من التعرض للتجمعات الجماعية.





حتى أن مركز السيطرة على الأمراض بأمريكا أعلن مجموعته الخاصة من المبادئ التوجيهية الموصى بها لمثل هذه الأحداث.





وتتمثل إحدى التوصيات لمنظمي الأحداث في تحديد متى يجب إلغاء الأحداث التي يحدث فيها تجمع ، وهي توصية من الواضح أنها استجابت للعديد من المنظمات في جميع أنحاء البلاد.





ويجب أن يرتدي جميع الأشخاص أقنعة وجه من القماش في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على مسافة 6 أقدام من الآخرين وسيساعد هذا في إبطاء انتشار الفيروس من أشخاص ليس لديهم أعراض أو أشخاص لا يعرفون أنهم أصيبوا بالفيروس.





يجب ارتداء أقنعة الوجه القماشية مع الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي ويمكن العثور على تعليمات صنع الأقنعة في المنزل، ومن الأهمية بمكان حجز الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس N95 للعاملين في مجال الرعاية الصحية.





ووجد تقرير جديد علامات على أن أقنعة KN95 الشائعة ليست فعالة مثل أقنعة N95، حيث وجد الباحثون في ECRI أن ما يصل إلى 70 بالمائة من أقنعة KN95 المستوردة من الصين لا تفي بالمعايير الأمريكية للفعالية كما هو الحال مع أقنعة N95 وأصدرت المجموعة تحذيرا من المخاطر في سبتمبر.





ويقال إن كلا المنتجين يقومان بتصفية 95 في المائة من جسيمات الهباء الجوي وتختلف أجهزة التنفس KN95 عن أجهزة التنفس N95 لأنها تلبي المعايير الصينية ولكن لا يتم تنظيمها من قبل الوكالات الأمريكية.





ولاحظ فريق في مجموعة سلامة المرضى غير الهادفة للربح أن 60 إلى 70 بالمائة من أقنعة KN95 المستوردة لا ترشح 95 بالمائة من جسيمات الهباء الجوي واختبرت ECRI حوالي 200 قناع من 15 مصنعًا مختلفًا.





ونظرًا لأن الأنظمة الصحية كانت تشتري بعض النماذج التي تم اختبارها ، فقد اختارت ECRI إطلاق إنذار وإصدار تنبيه للجمهور.





منظمة الصحة العالمية أن الحالات الخفيفة المصابة بـ COVID-19 قد تسبب أعراضًا طويلة الأمد أو آثارًا جانبية طويلة المدى، ولا يقتصر خطر استمرار الأعراض على كبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية أساسية أيضًا. في سياق متصل أكدت





ووفقا لموقع health line ، تم ربط COVID-19 أيضًا بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وتلف الرئة وتلف القلب وتأثيرات الصحة العقلية والمضاعفات الأخرى التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة.





في حين أن بعض المضاعفات المحتملة يمكن علاجها ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير علاجات فعالة للآثار الجانبية طويلة المدى وأعراض المرض.





ويؤدي عدم وجود إجابات وخيارات علاج فعالة للأعراض طويلة المدى إلى إحباط معنويات الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 وكذلك لمقدمي العلاج.



