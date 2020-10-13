مع عودة كورونا.. كيف تعبر السياحة المصرية موسم الشتاء ؟

موجة ثانية لجائحة كورونا ، كلمة جعلت قلوب السياحة العالمية ومنظماتها تدق من القلق ، متخوفين من المجهول الذى قد يربك حركة السياحة و السفر فى العالم ، لينهك أكبر القطاعات الاقتصادية فى العالم.





تحديات تواجه قطاع السياحة ، وتساؤلات عديدة تسبح فى فلك عقول مفكرين القطاع السياحي و اصحاب الفنادق و الشركات السياحية ، سواء المصرية أو نظيرتها الاجنبية ، للاستعداد لأزمة قد تكون مرتقبة ، خلال فترة الشتاء .

مقترحات و افكار نرصدها عبر كلمات سطرها عقول القطاع السياحي المصري ، للاستعداد لمواجهة تداعيات موجه ثانية من جائحة كورونا ، نعرضها فى السطور القادمة .





وقال دكتور حسام هزاع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، إن مجريات السياحة فى مصر والعالم ، تتوقف على موقف انتشار الفيروس و اعداد الاصابات ، من الدول المصدرة لـ"السياحة" الى مصر ، مشيرا الى ان السوق السياحي المصري يعتمد بنسبة كبيرة على السوق الاوروبية.





وأكد دكتور حسام فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن التخوف فى السوق الاوروبي كبير من السفر ، مشيرا الى أن عودة المؤشر السياحي للصعود ، مرتبط بـ وجود المصل أو اللقاح ، وسيكون هناك زيادة متصاعدة على المستوى السياحي بالإضافة الى تسيير رحلات العمرة و الحج.





ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، أن استمرار الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي ، و الاجراءات الوقائية و الاحترازية ، هامة جدا موضحا ان درجة التأثر بفيروس كورونا ، متفاوتة بين دول الاتحاد الاوروبي ، أبرزها التفاوت بين ايطاليا و اليونان ، والبرتغال و اسبانيا ، فى الاصابات بفيروس كورونا .





واشار الى ضرورة السماح تسير الطيران الشارتر بالاقصر و اسوان من الدول الخارجية ، مشدد على ضرورة وجود تحليل الـ PCR مع استمرار الدفع بحوافز الدولة المصرية المقررة حتى ابريل 2021 ، بالاضافة الى تخفيض خدمات الطيران ، مما يعطي حافز لزيادة التدفقات السياحية مؤكدا ان تلك الاجراءات .





وأوضح رامى فايز عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية ، أن بعدم وجود مصل لعلاج فيروس كورونا ، سيعانى القطاع السياحي المصري فى موسم الشتاء ، خاصة اننا نفتقد السياحة الالمانية و الايطالية و الفرنسية ، كسياحة من اوروبا الغربية ، معتقدا ان القطاع سينجح بصورة ضعيفة لتحقيق ارقام معقولة خلال اعياد الكريسماس ، ليعاود هبوط الارقام مرة اخري حتى ابريل ومايو القادم .





وأضاف رامى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، إلى ان بدون المصل نهدر الوقت و المجهود موضحا ان الموجة اللثانية موجودة فى اوروبا خاصة الاسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر ولكننا نعمل على اوروبا.





استكمل عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية حديثة قائلا : نعمل على 8 أسواق سويسرا بطائرتين اسبوعيا عبر احدى الشركات الخاصة ، التشيك و بولندا ، و مالديفيا و صريبيا و بيلاروسيا و كازاخستان ولكنها ليست بأسواق رئيسية للمقصد المصري والتى حققنا حتى اليوم 300 الف سائح فى 3 أشهر ، وهو ما كنا نحققة فى اليوم الواحد .





والمح أننا نعمل من 8 الى 10 % من حجم السياحة الحقيقة فى مصر ، وذلك نتيجة تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي العالمي ، و الاجراءات التى تتخذها الدول خاصة الاوروبية ، للحد من انتشار الفيروس .





اشار الى ان الفضل يرجع للسياحة الداخلية خاصة بمدن الغردقة و شرم الشيخ و مرسي علم ، والتى حققت نسب اشغال 50% وفقا لما حددته وزارة السياحة و الاثار ، لافتا ان هناك العديد من الفنادق طالبت برفع نسب الاشغال الى 75% ، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية .



