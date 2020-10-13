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علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا .. احذر منها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:31 م
علامة في البراز تشير
علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا .. احذر منها
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة مفادها، "قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالفيروس القاتل كورونا إذا أصبت بإسهال إلى جانب القيء والغثيان".

يعاني حوالي ثلث مرضى الفيروس التاجي كورونا من نوع من الأعراض المعدية المعوية ، وفقًا لـ AARP الامريكية ، ويعتبر الإسهال من العلامات المعدية المعوية الرئيسية إلى جانب القيء والغثيان.

وأضافت الدراسة أن "الحمى والسعال وضيق التنفس ليست العلامات التحذيرية الوحيدة لعدوى فيروس كورونا، حتى لو كانت الأكثر شيوعا".

وفي الأشهر الأخيرة  وثق عدد متزايد من الأطباء حفنة من الأعراض غير المتوقعة في المرضى المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19.

واكدت أن فيروس كورونا COVID-19 يتسبب في ظهور أعراض الإسهال والغثيان والقيء وفقدان الشهية لدى عدد من المرضى الصغار والكبار.

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ويمكن للفيروس أن يصيب الخلايا المبطنة للجهاز الهضمي بشكل مباشر، وهذا هو السبب في أن بعض المرضى يمكن أن تكون نتيجة اختبار الفيروس إيجابية من خلال عينة البراز، حتى لو كانت نتائج مسحة الأنف سلبية".
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