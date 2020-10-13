علامة في البراز تشير للإصابة بـ كورونا .. احذر منها





وفي الأشهر الأخيرة وثق عدد متزايد من الأطباء حفنة من الأعراض غير المتوقعة في المرضى المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19.





واكدت أن فيروس كورونا COVID-19 يتسبب في ظهور أعراض الإسهال والغثيان والقيء وفقدان الشهية لدى عدد من المرضى الصغار والكبار.





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ويمكن للفيروس أن يصيب الخلايا المبطنة للجهاز الهضمي بشكل مباشر، وهذا هو السبب في أن بعض المرضى يمكن أن تكون نتيجة اختبار الفيروس إيجابية من خلال عينة البراز، حتى لو كانت نتائج مسحة الأنف سلبية".