هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، يعمل الباحثون والعلماء بوتيرة متسارعة لفهم المزيد عن العدوى الجديدة، نظرًا لأن الفيروس يبلغ من العمر 10 أشهر فقط وتم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر 2019، فلا يزال هناك القليل جدًا من المعلومات حول SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19.





,سلطت دراسة حديثة الضوء على حقيقة أن الفيروس الجديد كورونا قوي للغاية بطبيعته ويمكن أن يعيش على أسطح مختلفة، بما في ذلك الأوراق النقدية والنظارات والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تصل إلى 28 يومًا.









على عكس الباحثين السابقين الذين ادعوا أن SARS-CoV-2 يمكن أن يعيش حوالي ثلاثة إلى سبعة أيام على الأسطح الملساء، وجدت الدراسة المذهلة التي أجراها باحثو الوكالة الأسترالية CSIRO أن العدوى الجديدة مبنية بقوة ويمكن أن تظل معدية حتى إلى 28 يومًا.





كما لاحظ العلماء أنه في بيئة محكومة بإحكام، يمكن لفيروس SARS-CoV-2 أن يعيش لمدة تصل إلى 28 يومًا على الأسطح الملساء في درجة حرارة الغرفة، أي عند 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت)، وهو أعلى بكثير من فيروس الأنفلونزا العادي.





ولإجراء التجربة وضع العلماء فيروس كورونا الجديد على مخاط جاف وتركوه على أسطح مختلفة ثم احتفظوا به في غرفة مظلمة لمدة شهر تقريبًا.





لإزالة تأثير الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، والتي يُعرف عنها أنها تعطل الفيروس، استخدم الباحثون غرفة مظلمة، ووجدوا أيضًا أن الفيروس الجديد كورونا يعيش لفترة أطول على الأسطح الملساء مثل الفولاذ والزجاج والبلاستيك عند مقارنته بالأسطح المسامية مثل القطن. كما أنها ازدهرت لفترة أطول على الأوراق النقدية الورقية عند مقارنتها بالأوراق النقدية البلاستيكية.





نُشرت الدراسة في مجلة علم الفيروسات وأبرزت كذلك أن معدل بقاء الفيروس التاجي كورونا على قيد الحياة انخفض إلى أقل من يوم واحد عند 40 درجة مئوية على بعض الأسطح، ومن ناحية أخرى يعيش فيروس الأنفلونزا أ لمدة 17 يومًا تقريبًا عند درجة حرارة 20 مئوية.





في حين أن استخدام الأوراق النقدية وعلاقتها بانتشار الفيروس كان مصدر قلق منذ بداية الوباء، فإن الدراسة الأخيرة تسلط الضوء بوضوح على فترة بقاء الفيروس الأطول على الأوراق النقدية.





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ووفقًا للباحثين فإن "النتائج المتعلقة بالأوراق النقدية لها أهمية خاصة ، بالنظر إلى تواتر التداول وإمكانية انتقال الفيروس القابل للحياة بين الأفراد والمواقع الجغرافية".





في حين أن استخدام البطاقات وطرق الدفع الرقمية الأخرى يعد خيارًا أكثر أمانًا أثناء الوباء ، فمن المهم أيضًا معرفة الطريقة الصحيحة لتعقيم الأوراق النقدية دون تلويثها.



