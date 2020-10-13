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أخبار العالم

ألمانيا تعلن موعد توفر لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد وزير الصحة الألماني، ينس بان، ضرورة أن تبدأ ألمانيا في منح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بحلول الربع الأول من العام المقبل. 

وقال الوزير الألماني وفق ما نقلته إذاعة "دويتش فيله" إنه يتوقع انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

وأضاف: "في ظل الوضع الحالي الذي نمر به، يجب أن نبدأ في طرح لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام المقبل". 

وفي سياق متصل، ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، قررت شركة جونسون آند جونسون، بتعليق تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب إصابة أحد المشاركين بمرض لا يمكن تفسيره. 

وبدأت شركة جونسون آند جونسون، الشهر الماضي، تجربة نهائية حول لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على 60 ألف شخص، والذي من المحتمل أن يكون من جرعة واحدة، على خلاف بقية اللقاحات التي تتكون من جرعتين. 

وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في الشركة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين من المعاهد الوطنية للصحة والإدارة الأمريكية، إن الشركة تتوقع ظهور نتائج تجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 
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