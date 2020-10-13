هاني الناظر يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث للسيدات بعد التعافي من كورونا

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه لم يثبت علميا أن الإصابة بفيروس كورونا تسبب طفح جلدي، لافتا إلى أنه لاحظ أن نسبة من الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا يعانون من تساقط الشعر خاصة السيدات.





ونصح الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، المتعافين من فيروس كورونا بتناول طبق سلطة متكامل يوميا، مع إضافة ورق السلق إلى طبق السلطة، وتناول ملعقة عسل يوميا، وشرب مياه بكثرة.





وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل أن فيروس كورونا يصاحبه أعراض جلدية.





ولفت إلى أن مرض الجديري المائي ينتشر هذه الفترة، منوها بأن ارتداء الكمامة يحمي الأطفال من الإصابة بعدوى الجديري لأنه مرض تنفسي سريع الانتشار.