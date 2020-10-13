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محافظات

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد للعام الدراسي وانتخابات مجلس النواب .. شاهد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:15 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد 2020/2021 والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من أجل حماية وتأمين 350 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية وذلك داخل 1383 مدرسة ، بجانب المعاهد الأزهرية وذلك من خلال تفعيل التباعد داخل الفصول بحد أقصى 20 طالبا، مع ارتداء الكمامات وتجهيز غرف العزل والزائرة الصحية .


وطالب محافظ أسوان بأن يتوازى مع ذلك الانتهاء من أعمال المرافق العامة والصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المباني والأسوار ودورات المياه .


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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرى التعليم ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميداني على مختلف مدارس المحافظة ، وهو الذي سيتوازي مع قيام الأتوبيس الطائر التابع للمحافظ بزيارات مفاجئة للمدارس بهدف التأكد من جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية .


وشدد اللواء أشرف عطية علي ضرورة أن تشمل خطة المتابعة الميدانية الاطمئنان على إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة سواء من التعقيم والتطهير للفصول وقاعات الأنشطة ، بجانب توفير جهاز الكشف الحرارى وارتداء الكمامات للمعلمين والعاملين .


وفى نفس السياق كلف أشرف عطية الجهات المعنية بدعم المدارس والمعاهد المخصصة للجان الانتخابية مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب يومى 24 و 25 أكتوبر الجارى بكافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لراحة الناخبين ولاسيما المظلات والمقاعد الثابتة والمتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، فضلًا عن توفير وسائل التهوية والمبردات والمولدات الكهربائية الاحتياطية .
محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد للعام الدراسي وانتخابات مجلس النواب .. شاهد
محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد للعام الدراسي وانتخابات مجلس النواب .. شاهد
محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد للعام الدراسي وانتخابات مجلس النواب .. شاهد
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