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رياضة

شاهد .. فرحة هستيرية للاعبي فريق غزل المحلة بعد الصعود للدوري الممتاز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:27 م
فرحة غزل المحلة
فرحة غزل المحلة
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عبدالله هشام
عاد فريق غزل المحلة للدورى الممتاز بعد الفوز علي فريق الأولمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة الـ22 والاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني. 


تقدم فريق الأوليمبي عن طريق كريسبو في الدقيقة 13 وبعدها جاء رد غزل المحلة سريعا عن طريق محمد سامي الشهير بـ"فان دايك" في الدقيقة 15 ، قبل أن يضيف المحلة الهدف الثاني في الدقيقة 27 . 


وعقب إطلاق الحكم صافرة انتهاء احداث اللقاء وصعود فريق غزل المحلة رسميا الي الدورى الممتاز انفجر اللاعبون فرحا بالانجاز الكبير الذي حققه الموسم الحالي . 


كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادلا وبدون تحقيق فوز واحد . 


علي الجانب الآخر حقق فريق فاركو الفوز على منافسه بلدية المحلة بنتيجة أربعة أهداف دون رد إلا ان فارق النقاط في صالح فريق غزل المحلة.


وخلال الموسم الحالي نجح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز في 14 مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 32 هدفا كأقوى خط هجوم في المجموعة واستقبل 11 هدفا.
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