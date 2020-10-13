صحفي ليبي: تسريبات هيلاري كلينتون أثبتت أن ما حدث كان مؤامرة وليست ثورة

قال الكاتب الصحفى الليبي عبد الباسط هامل، إنه لم يتفاجأ بما جاء في تسريبات البريد الإلكتروني لـ " هيلاري كلينتون ، موضحًا أن تلك التسريبات تأكيد على ما حذرنا منه من مؤامرات تسمى بالربيع العربي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المؤامرة لم تقتصر على ليبيا فقط بلد كانت تمتد لـ المنطقة بالكامل.





ولفت إلى أن الشارع الليبي منقلب على ما تم تسريبة، وكشف أن الجميع يتألم، والجميع علم أن ما حدث في ليبيا وبعض الدول العربية ليست ثورة بل مؤامرة .





وأشار إلى أن ليبيا أصبحت إلى الأسوأ وانتشرت الجماعات الإرهابية فى جميع المناطق، وهناك انتشار للأسلحة، معلقًا : ليبيا لديها أكبر احتياطى نفطى فى العالم وتعاني من نقص الوقود".





وأوضح أن، ليبيا تعانى من مشكلات كثيرة رغم أنها من أوائل الدول التى تتمتع بالنفط، مضيفًا " الكهرباء ينقطع بالساعات الكثيرة، ولا توجد أموال للحصول على المرتبات".





وأكد أن حدود ليبيا مغلقة، والمواطن الليبي يعانى عندما يريد التنقل لـ أى دولة أخري، وذلك بسبب انتشار الإرهابيين فى ليبيا.



