شاهد.. تسريبات مشبوهة.. بريد هيلاري كلينتون الصندوق الأسود لعلاقة الإخوان وقطر

كشفت الإدارة الأمريكية عن رسائل بريد إلكتروني بين وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، والحكومة القطرية.





وأوضح تقرير قناة الغد أن الرسائل أثبتت تمويل الحكومة القطرية لثورات (الربيع العربي)، في كل من مصر وتونس من خلال تبرع قطر لصندوق الاستثمار المصري الأمريكي بملايين الدولارات.





وتابع التقرير: توضح مراسلات كلينتون أن الصندوق لم يكن إلا غطاء لتمويل جماعة "الإخوان الإرهابية" والتدخل في الشأن المصري والتونسي.





كما كشفت الوثائق أيضا عن تفاصيل زيارة كلينتون إلى قطر، ولقائها ممثلى (قناة الجزيرة) لتنسيق سياستها التحريرية لتكون منيرا لافتعال الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية، وفي الوقت نفسه تلميع أوباما سياسيًا.





ونشرت الرسائل عقب تغريد ترامب معلنا رفع السرية عنها، والتي عرضت إدارة أوباما آنذاك لانتقادت لاذعة خاصة من الجمهوريين الذين طالبوا بمحاكمة كلينتون فيما يعرف باسم فضيحة البريد الإلكتروني.





وكانت التحقيقات التي أجريت عام 2016، كشفت عن احتواء حساب كلينتون على 650 ألف رسالة ولم يمط اللثام بعد عن كل تفاصيلها.







