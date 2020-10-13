تسريبات هيلاري كلينتون.. سفير أمريكي يكشف الدولة الوحيدة التي لم يخترقها الاستعمار الغربي

لا تزال تسريبات البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي نُشِرت مؤخرا، تكشف الكثير والكثير، وأظهرت إحدى الرسائل وجهة نظر السفير الأمريكي الأسبق لدى السعودية تشاس فريمان عن المملكة العربية السعودية.









وأورخت هذه الرسالة بتاريخ 12 فبراير 2010، إذ بعثها السفير إلى شخص يحمل اسم "SID" والذي وجهها بدوره إلى هيلاري كلينتون، بتعليق قال فيه: "تواصلت مع تشاس فريمان، السفير الأمريكي الأسبق في السعودية وأرسل لي نص خطابه".









ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال فريمان في الخطاب: "طلب مني الحديث عن المملكة العربية السعودية، وهذا الموضوع لم أتطرق له من قبل إلى الجمهور الأمريكي.. نحن كأمريكيين لنا الحق بتكوين رأي صارم على أسس قليلة أو بلا معرفة، وهناك دول قليلة تظهر جهلنا في الجغرافيا الأجنبية والتاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية، أغلبنا يأخذها من الراديو".









وأضاف: "ما يُعرف عن السعودية قليل جدا، إنه المجتمع الوحيد في العالم الذي لم يتم اختراقه من قبل الاستعمار الغربي ولم تدخل حدوده الجيوش الغربية".









وأشار إلى أن عاصمتها الرياض كانت لوقت طويل خارج منال الاستعمار، لافتا إلى أن المدينتين المقدستين مكة والمدينة لا تزالان كذلك.









وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، رفعت السبت الماضي، السرية عن عدد من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أثناء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.









جاء ذلك بعد أن هدد وزير الخارجية مايك بومبيو بالإفراج عن رسائل البريد الإلكتروني "المحذوفة" لـ هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وذلك بعد غضب الرئيس دونالد ترامب.







