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محافظات

ضبط 38 طن مخلل فاسد في الدقهلية .. شاهد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:52 م
ضبط ٣٨ طن مخلل فاسد
ضبط ٣٨ طن مخلل فاسد في الدقهلية
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همت الحسينى
تمكنت اليوم الثلاثاء حملة بقيادة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بالدقهلية من ضبط ٣٨ طن و٤٠٠ كيلو مخلل فاسد وغير صالح للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى الخواص الطبيعية بمخزن بقرية أبو المعاطى الباز، التابعة لوحدة اليوسفية، بمركز ومدينة بنى عبيد .

تم ضبط ٣٨ طن و ٤٠٠ كيلو مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى ببراميل بلاستيكية كبيرة وخزانات مياة، وتلاحظ وجود عفن ودود بكل البراميل المتواجدة بمخزن بالطوب البلوك يعمل بدون ترخيص، وبدون موافقات صحية.

فيما تم تحرير محضر تموين، وآخرى صحة، ومحضر غلق لوجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية المطلوبة للمنشأة كما قرر رئيس المركز إحالة هذه المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال ذلك.

 أكد حاتم  قابيل على إستمرار مثل هذه الحملات التفتيشية للمرور على جميع المحلات والمنشآت التجارية بنطاق المركز، لمتابعة الأحكام الرقابية والتموينية لضمان توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المطلوبة للقضاء على كل ماهو فاسد للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين بمركز ومدينة بنى عبيد.
ضبط 38 طن مخلل فاسد في الدقهلية .. شاهد
ضبط 38 طن مخلل فاسد في الدقهلية .. شاهد
ضبط 38 طن مخلل فاسد في الدقهلية .. شاهد
ضبط 38 طن مخلل فاسد في الدقهلية .. شاهد
ضبط 38 طن مخلل فاسد في الدقهلية .. شاهد
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