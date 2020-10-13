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أخبار البلد

دير "الرزيقات" يعلن عن تفاصيل الاحتفال بعيد الشهيد مارجرجس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:42 م
نيافة الأنبا مرقس
نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة
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سامح سلام
أعلن دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات عن استقبال الزوار خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال القداس  اليومي الساعة السادسة. 

وأعلنت اللجنة المشرفة على احتفالات عيد الشهيد مارجرجس برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس اللجنة  دير الشهيد مارجرجس عدم وجود خيام او مبيت او محلات ويقتصر الاحتفالات على الزيارة اليومية.

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كان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد زار اليوم الثلاثاء مدينة دمنهور بمحافظة البحير، حيث التقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، للاطمئنان  على صحته  بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه كان هناك جلسة خاصة بين قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا باخوميوس، مؤكدا أن الجميع يشكر الله على استقرار الوضع الصحي لنيافته. 

وحضر  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السبت الماضى بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.
 
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