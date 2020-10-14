سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-10-2020

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وتراجع سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بقيمة قرشين ليسجل 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنوك (التنمية الصناعية ، المصرف العربى، الدولى التجارى الدولى CIB ، العربى الافريقى، كريدى اجريكول) 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنوك (الكويتى الوطنى NKN ،المصرى الخليجى، المصرى للتنمية الصادرات، عودة ،بلوم ، مصر ايران للتنمية، ،الأهلى الكويتى بيريوس ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد، الاسكندرية ، التعمير و الاسكان، الاهلى اليونانى ) 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار فى بنك ( قناة السويس)نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .





أقرأ أيضا .. الدينار الأغلى ..أسعار العملات العربية بختام تعاملات اليوم

وتراجع سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بقيمة قرشين ليسجل 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار فى بنوك (التنمية الصناعية ، المصرف العربى، الدولى التجارى الدولى CIB ، العربى الافريقى، كريدى اجريكول) 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار فى بنوك (الكويتى الوطنى NKN ،المصرى الخليجى، المصرى للتنمية الصادرات، عودة ،بلوم ، مصر ايران للتنمية، ،الأهلى الكويتى بيريوس ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد، الاسكندرية ، التعمير و الاسكان، الاهلى اليونانى ) 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .وسجل سعر الدولار فى بنك ( قناة السويس)نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.61جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .