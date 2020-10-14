AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-10-2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.61جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

أقرأ أيضا ..الدينار الأغلى ..أسعار العملات العربية بختام تعاملات اليوم
 وتراجع سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بقيمة قرشين ليسجل 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنوك (التنمية الصناعية ، المصرف العربى، الدولى التجارى الدولى CIB ، العربى الافريقى، كريدى اجريكول) 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنوك (الكويتى الوطنى NKN ،المصرى الخليجى، المصرى للتنمية الصادرات، عودة ،بلوم ، مصر ايران للتنمية، ،الأهلى الكويتى بيريوس ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد، الاسكندرية ، التعمير و الاسكان، الاهلى اليونانى ) 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنك ( قناة السويس)نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الخميس 24-9-2020

سعر الدولار اليوم السبت 26-9-2020

الدولار بـ 15.80 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-9-2020.. فيديو

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-9-2020

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 -9-2020

15.82 جنيه للبيع.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس: هشتري النادي الأهلي لو أتيحت لي الفرصة.. فيديو

كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي

لماذا يبتلي الله طفلاً وهو لم يذنب في حياته؟.. الأزهر يرد.. فيديو

مبروك عطية: البنت لها معاملة خاصة وعلى الأب الحذر من هذا الأمر ..فيديو

توقعات طقس الأربعاء وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة على محافظات مصر

فيديو جراف| تفاصيل خفض الفائدة في بنك مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو