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أخبار البلد

أسقف كنائس مدينة نصر ومجموعة من الكهنة والخدام يزورون متحف القوات الجوية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:46 م
الأنبا اكلمندس أسقف
الأنبا اكلمندس أسقف قطاع ألماضة والهجانة وشرق مدينة نصر
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سامح سلام
زار نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، ومجموعة من كهنة وخدام وشباب القطاع، متحف القوات الجوية بمطار ألماظة العسكري.


واصطحب مدير المتحف وعدد من الطيارين العاملين به وفد القطاع في جولة بالمتحف برئاسة نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، حيث تأتي الزيارة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر وعيد القوات الجوية.


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كان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زار اليوم الثلاثاء مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث التقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، للاطمئنان  على صحته  بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه كان هناك جلسة خاصة بين قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا باخوميوس، مؤكدا أن الجميع يشكر الله على استقرار الوضع الصحي لنيافته. 


وحضر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السبت الماضى بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

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