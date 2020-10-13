ارتفاع هيستيرى.. أمريكا تسجل 46614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، سجلت الولايات المتحدة، 46614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7 ملايين و787548 حالة.





وقالت المراكز إن عدد الوفيات ارتفع إلى 214446 بعد أن قتل الفيروس 338 آخرين.





وأكد المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقع 20 ألف حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





وقال الدكتور توم فريدن خلال مؤتمر "فيروس كورونا.. حقائق ومخاوف"، إن التقدير يستند إلى عدد الإصابات "التي حدثت بالفعل".



