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أخبار البلد

وفد طبي مصري يصل السودان لتقييم حالات مصابي ثورة ديسمبر وعلاجهم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، وفد طبي مصري، عالي المستوى، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة، للبدء في إجراءات فرز وتقييم حالات مصابي الثورة السودانية.

ويضم الوفد 8 استشاريين في مجالات الجراحة العامة، الصدر، جراحة المخ، المسالك البولية، التخدير، وجراحة التجميل، وغيرها من التخصصات، من أجل الكشف عن مصابي الثورة السودانية.

وكان في استقبال الوفد، بمطار الخرطوم، السفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب السوداني، مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور هيثم محمد ابراهيم، ورئيس اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي ثورة ديسمبر عامر عبادي، ومساعد كبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور أمجد فريد. 

وقال السفير المصري في السودان حسام عيسي - في تصريح بمطار الخرطوم - إن زيارة الوفد الطبي تأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إبان زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان في 15 أغسطس الماضي.

وأوضح أن الوفد سيقوم بعمل الفحوصات اللازمة لكافة مصابي ثورة ديسمبر، لافتا إلى أن زيارة الوفد الطبي تأتي في إطار عدد كبير من صور التعاون في المجالات المختلفة بين البلدين، وفي ظل التزام مصر بعلاج مصابي الثورة السودانية، حيث سيقوم الوفد بعد الكشف على المصابين، بتقرير الحالات التي ستسافر للعلاج في القاهرة، ومن ستقوم مصر بعلاجه في الخرطوم.

من جانبه، قال الدكتور محمد جاد إنه وبعد تقييم حالات المصابين سيتم وضع خطة العلاج سواء داخل السودان أو بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، حسب متطلبات كل حالة.

وأشار إلى أن مصر ستستمر في دعم المنظومة الصحية بالسودان من خلال الفرق العلاجية والبرامج التدريبية في مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وغيرها من المبادرات والبرامج المشتركة في مجال العمل الصحي.

من جانبه، أوضح مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة السودانية، أن زيارة الوفد الطبي المصري ستستمر لمدة يومين، يقوم فيها الوفد بعملية الفرز الأولي، وتقييم حالات مصابي ثورة ديسمبر، وبناء على الفرز والكشف سيتم تصنيف حالات المصابين، ومعرفة الحالات التي يمكن علاجها داخل السودان وتلك التي يتطلب علاجها السفر إلى مصر.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لعلاج المصابين، التي كونها مجلس الوزراء مؤخرا، ستقوم يوم غد الاربعاء بالعمل المشترك مع الفريق الطبي المصري لفحص حالات المصابين.

من جانبه، رحب رئيس اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي ثورة ديسمبر عامر عبادي، بالوفد الطبي المصري، مثمنا مبادرة علاج مصابي ثورة ديسمبر من كل الولايات السودانية، مشير إلى أن زيارة الوفد ستسهم في تدعيم الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.

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