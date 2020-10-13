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اقتصاد

82 مواصفة قياسية سعودية ضمن متطلبات اللائحة الفنية لسلامة الآلات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:21 م
الالات و المعدات
الالات و المعدات
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وكالات
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن هناك أكثر من 82 مواصفة قياسية تدخل ضمن متطلبات اللائحة الفنية لسلامة الآلات بجزئها الأول والخاص بالآلات المحمولة والموجهة باليد، مشيرة إلى أن الهدف من اللائحة هو تحديد المتطلبات الأساسية لتلك الآلات للحفاظ على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة، والمحافظة على البيئة.


وأوضحت الهيئة، أن اللائحة تُطبَّق على الآلات المحمولة والموجهة باليد، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة مثل مكائن القطع والمناشير والمثاقيب، الضواغط والآلات التي تعمل بالهواء المضغوط، ومعدات التلميع والصنفرة، ومطارق الأحجار وغيرها من المنتجات.


وألزمت اللائحة الفنية الموردين بإجراء تحليل المخاطر للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، وطالبت بمراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة ومعدات الرفع، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لديها.


وشددت اللائحة على ضرورة تصحيح المورِّد لأوضاعه وفقًا لأحكامها، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
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