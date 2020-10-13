مستثمرو سوهاج: انتشار المجمعات الصناعية يمنع الهجرة الداخلية إلى القاهرة

قال محمود الشندويلى ، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن طرح وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين تعطى دفعة الى الامام للمشروعات الصغيرة و التكملية خاصة فى المحافظات الاكثر احتياجا للتنمية مثل الصعيد.
اوضح الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تنظيم وزارة التجارة و الصناعة المجمعات الصناعية وتقسيمها الى قطاعات اقتصادية مختلفة لتتكمل معا يضمن تسويق منتجاتها ويخلق مناخ جيد للمشروعات الصغيرة يساهم فى زيادة نمو الناتج الصناعى و تشغيل الايدى العاملة ومنع الهجرة الداخلية من المحافظات الى القاهرة .
اقرا ايضا .."مستثمري المنيا": طرح وحدات صناعية جاهزة يدعم وجود منتج محلي جيد منافس للمستورد
واضاف الشندويلى ، أن التسيرات التى اعلنتها اليوم التنمية الصناعية من تخفيض فى اسعار كراسات الشروط و تنوع اسعار الوحدات الصناعية بالاضافة الى التسهيلات المالية يساهم فى توفير سيولة جيدة للمستثمرين لضخها فى عمليات التشغيل وشراء المعدات و الالات.
وطالب الشندويلى الحكومة بضرورة إنشاء مراكز صيانة للمعدات و الالات داخل المناطق الصناعية او المجمعات نظرا لتواجد اغلب هذه المراكز فى القاهرة و الجيزة و يستعرق نقل المعدات وقت طويل و تكلفة نقل و اصلاح عالية.
وذكر الشندويلى ، أن فكرة المجمعات الصناعية انتشرت فى اوائل التسعينات من القرن الماضى و لكن حتى عام 2010 لم تتعد نسبة الاشغالات 20 % وبدأت فى الانتشار بعد ذلك لتصل نسبة الاشغال 100% مشيرا الى وجود مجمعات صناعية فى اسيوط و سوهاج.
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم ، كراسات الشروط لـ 1657 وحدة صناعية جديدة، وذلك لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة.
سيتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك بأسعار تنافسية، أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيها للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 م2 و792 م2،
اوضح الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تنظيم وزارة التجارة و الصناعة المجمعات الصناعية وتقسيمها الى قطاعات اقتصادية مختلفة لتتكمل معا يضمن تسويق منتجاتها ويخلق مناخ جيد للمشروعات الصغيرة يساهم فى زيادة نمو الناتج الصناعى و تشغيل الايدى العاملة ومنع الهجرة الداخلية من المحافظات الى القاهرة .
اقرا ايضا .."مستثمري المنيا": طرح وحدات صناعية جاهزة يدعم وجود منتج محلي جيد منافس للمستورد
واضاف الشندويلى ، أن التسيرات التى اعلنتها اليوم التنمية الصناعية من تخفيض فى اسعار كراسات الشروط و تنوع اسعار الوحدات الصناعية بالاضافة الى التسهيلات المالية يساهم فى توفير سيولة جيدة للمستثمرين لضخها فى عمليات التشغيل وشراء المعدات و الالات.
وطالب الشندويلى الحكومة بضرورة إنشاء مراكز صيانة للمعدات و الالات داخل المناطق الصناعية او المجمعات نظرا لتواجد اغلب هذه المراكز فى القاهرة و الجيزة و يستعرق نقل المعدات وقت طويل و تكلفة نقل و اصلاح عالية.
وذكر الشندويلى ، أن فكرة المجمعات الصناعية انتشرت فى اوائل التسعينات من القرن الماضى و لكن حتى عام 2010 لم تتعد نسبة الاشغالات 20 % وبدأت فى الانتشار بعد ذلك لتصل نسبة الاشغال 100% مشيرا الى وجود مجمعات صناعية فى اسيوط و سوهاج.
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم ، كراسات الشروط لـ 1657 وحدة صناعية جديدة، وذلك لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة.
سيتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك بأسعار تنافسية، أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيها للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 م2 و792 م2،