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أخبار العالم

معدل التضخم في السودان يتجاوز 212%

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:23 م
السودان
السودان
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أ ش أ
تخطى معدل التضخم في السودان 212 % لشهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 167 % لشهر أغسطس الماضي.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في السودان - في بيان الثلاثاء - الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، الحبوب، اللبن، البيض، الزيوت، الدهون، البقوليات، الخضر والسكر، كما ارتفعت أسعار مجموعتي النقل والصحة.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر سبتمبر بلغ 176.29٪ مقابل 151.20٪ لشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 241.09 ٪ لشهر سبتمبر مقابل 178.67 ٪ في أغسطس الماضي.
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