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توك شو

جاهز للاستخدام.. معلومات عن قرب موعد بث الإنترنت الفضائي.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
الإنترنت الفضائي
الإنترنت الفضائي
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قسم التوك شو
عرضت قناة العربية، تقريرًا، عن نجاح ايلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة الفضائية "سبيس إكس" من تحقيق هدفه، فى توفير الإنترنت الفضائى العالي السرعة، لأجزاء مائية من الأرض

وأوضح التقرير أن "ايلون ماسك" أعلن جاهزية التقنية، مع ارسال شركة سبيس إكس، 60 قمرًا صناعيًا أخرى إلى الفضاء هذا الأسبوع، ليصل العدد الإجمالي للأقمار الصناعية المرسلة 800.

وأضاف التقرير أن الخطة النهائية تشمل عشرات الآف من أقمار srarlink الصناعية التى تغطى 99% من العالم المأهول بالانترنت، أى عالم بدون إرسال ضعيف.

وأكد التقرير أنه لإستخدام starlink نحتاج الى السلك الهوائى الصغير الذى سيقوم بتوجيه ليزر إلى الأقمار الصناعية الأقرب؛ لتوفير اشارة انترنت فائقة السرعة.

وأذاع التقرير، أن هناك هدفا آخر لـ"إيلون ماسك"؛ وهو أنه ربما كوكب الارض بأكمله مجرد تجربة، لأن الشركة أعلنت أنها تسعى لاستخدام هذه التقنية على كوكب المريخ.
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