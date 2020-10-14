بالمعطف الأبيض والساطور.. شاهد مظاهرة للجزارين بسبب النباتيين

وقعت معركة غريبة اشترك فيها نشطاء للدفاع عن حقوق الحيوان، وبين جزارين، وشارك فيها أيضا أعضاء من مجموعة (Direct Action Everywhere (DxE في سوق سميثفيلد البريطاني؛ لاستهداف مجموعة من الجزارين.





ونشبت المشاجرة في فارينجدون، ووثقها بعض المشاركين بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها المتظاهرون أنهم كانوا يدافعون عن حقوق الحيوان في سوق قديم تجاوز عمره 900 عام.





وشارك الجزارون في المظاهرات؛ بإلقاء بيض وأجزاء حيوانية مجمدة أثناء المشاجرة، وكانوا يرتدون معاطف بيضاء، ونشرت هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بهذا التعليق: "قام الجزارون في سوق سميثقيلد في مدينة لندن بحشد النشطاء السلميين الذين يدافعون ببساطة عن حقوق الحيوان".





وزعم أعضاء المجموعة أنهم تعرضوا للرش بماء مثلج والضرب، وأضاف المتظاهرون: "لكن ماذا تتوقع من الناس الذين يستمتعون بتقطيع الجثث".





واندلع القتال العنيف بين المجموعتين مع اللكمات والضرب من الجانبين.





وحركة "دي إكس إي" هي حركة دولية تضم العديد من المجموعات الفرعية في المملكة المتحدة للدفاع عن حقوق الحيوان.





وكان سبب المظاهرة أن الجزارين يستغلون الحيوانات بطريقة سيئة، وشهدت عدة مطاعم على ذلك، وفي العام الماضي، اعتدى جزار على ناشطة نباتية، بالضرب خلال مظاهرة مشابهة.