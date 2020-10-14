AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالمعطف الأبيض والساطور.. شاهد مظاهرة للجزارين بسبب النباتيين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
مظاهرة الجزارين
مظاهرة الجزارين
Advertisements
أماني إبراهيم
وقعت معركة غريبة اشترك فيها نشطاء للدفاع عن حقوق الحيوان، وبين جزارين، وشارك فيها أيضا أعضاء من مجموعة (Direct Action Everywhere (DxE في سوق سميثفيلد البريطاني؛ لاستهداف مجموعة من الجزارين.

ونشبت المشاجرة في فارينجدون، ووثقها بعض المشاركين بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها المتظاهرون أنهم كانوا يدافعون عن حقوق الحيوان في سوق قديم تجاوز عمره 900 عام.

وشارك الجزارون في المظاهرات؛ بإلقاء بيض وأجزاء حيوانية مجمدة أثناء المشاجرة، وكانوا يرتدون معاطف بيضاء، ونشرت هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بهذا التعليق: "قام الجزارون في سوق سميثقيلد في مدينة لندن بحشد النشطاء السلميين الذين يدافعون ببساطة عن حقوق الحيوان".

وزعم أعضاء المجموعة أنهم تعرضوا للرش بماء مثلج والضرب، وأضاف المتظاهرون: "لكن ماذا تتوقع من الناس الذين يستمتعون بتقطيع الجثث". 

واندلع القتال العنيف بين المجموعتين مع اللكمات والضرب من الجانبين.

وحركة "دي إكس إي" هي حركة دولية تضم العديد من المجموعات الفرعية في المملكة المتحدة للدفاع عن حقوق الحيوان.

وكان سبب المظاهرة أن الجزارين يستغلون الحيوانات بطريقة سيئة، وشهدت عدة مطاعم على ذلك، وفي العام الماضي، اعتدى جزار على ناشطة نباتية، بالضرب خلال مظاهرة مشابهة.


<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2268868.html"></iframe>
بالمعطف الأبيض والساطور.. شاهد مظاهرة للجزارين بسبب النباتيين
بالمعطف الأبيض والساطور.. شاهد مظاهرة للجزارين بسبب النباتيين
بالمعطف الأبيض والساطور.. شاهد مظاهرة للجزارين بسبب النباتيين
بالمعطف الأبيض والساطور.. شاهد مظاهرة للجزارين بسبب النباتيين
بالمعطف الأبيض والساطور.. شاهد مظاهرة للجزارين بسبب النباتيين
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأغلى في العالم.. بيع خروف بـ 7 ملايين جنيه بسبب خناقة.. فيديو

بطل العالم في الملاكمة ينقذ سيدة من الموت.. فيديو وصور

فيديو مأساوي لـ وفاة قس كاميروني أثناء الصلاة في القداس

للحماية من كورونا.. رجل يرتدي ثعبانا حقيقيا على وجهه بدلا من الكمامة.. فيديو

لغز على تيك توك| هل تستطيع إيجاد الفرق بين أم أربعينية وابنتها؟ شاهد

بدون عيون ولا شعر.. القط جاسبر نجم جديد على السوشيال ميديا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

جورج وسوف لـ وائل الابراشى: يلعن أبو الفقر

خاص| مجدي عبد الغني يرد على مسئولي الأهلي بعد استبعاده من قناة تن

FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

وزير قطاع الأعمال: نادي المحلة سيكون أول نادٍ ملك لمشجعيه في مصر.. فيديو

مصرع عنصرين إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسيناء

مبروك عطية: البنت لها معاملة خاصة وعلى الأب الحذر من هذا الأمر ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟