AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفنان أحمد الرافعي يتأثر على الهواء أثناء عرض مشهد اغتيال الشهيد أحمد منسي في الاختيار.. شاهد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
الفنان أحمد الرافعي
الفنان أحمد الرافعي
Advertisements
قسم التوك شو
تأثر الفنان أحمد الرافعي، مفتي تنظيم القاعدة في مسلسل «الاختيار»، أثناء عرض مشهد للفنان محمد يوسف، واغتيال الشهيد أحمد منسى خلال العمل.

وقال «الرافعي» خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنا من حسن حظى أني تعاملت مع المسائل المتعلقة بهذا التيار منذ سنوات سبقت المسلسل بفترة، سواء من خلال مهنة التمثيل أو دراسته في معهد فنون مسرحية.

وأضاف الفنان أحمد الرفاعي، أن قراءاته ودراسته كانت سببا رئيسيا في تقديمه هذا الدور الذي جسده في مسلسل  الاختيار، مؤكدا أن كتاب وحلقات الدكتور أسامة الأزهري كان يلجأ لها أثناء تصوير المسلسل.

وتابع : تعرفت على دوافع الشخصية وشكل الشخصية المسؤولة عن تجنيد العناصر الإرهابية الجديدة، وتعرفت على سمات الشخصية التي تقوم بتجنيد الشباب في الجماعة الإرهابية؛ كي أتمكن من إتقان الدور بشكل كبير".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال مسلسل الأختيار في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الأخيرة، وأشاد بدورهم في تجسيد بطولات القوات المسلحة أثناء مواجهة العناصر الإرهابية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة الشهيد أحمد منسي: إشادة الرئيس السيسي وسام على صدري

بعد إشادته بمسلسل الاختيار.. محمود حافظ يوجه الشكر للرئيس السيسي

بعد تكريم الرئيس السيسي.. تامر مرسي: إلى اللقاء في «الاختيار 2» ..شاهد

كواليس جديدة من تصوير مسلسل الاختيار.. أمير كرارة: زوجة المنسي كانت كل ما تشوفني في التصوير تعيط

بيتر ميمي: كرارة تعب في مسلسل الاختيار كان بيلبس صيفي في الشتاء

أمير كرارة يحكي عن رؤيته لـ الشهيد منسي في الحلم

ترشيحاتنا

ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ

وليد أزارو يثير التكهنات حول رحيله عن الأهلي بـ صورة.. شاهد

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

حل لغز قضية قتل رياضى شهير أثناء عودته إلى المنزل

آبل تطلق iphone 12 رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

موسيماني يهدد ضم سيرينو من صن داونز للأهلي بالفشل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟