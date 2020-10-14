الفنان أحمد الرافعي يتأثر على الهواء أثناء عرض مشهد اغتيال الشهيد أحمد منسي في الاختيار.. شاهد

تأثر الفنان أحمد الرافعي، مفتي تنظيم القاعدة في مسلسل «الاختيار»، أثناء عرض مشهد للفنان محمد يوسف، واغتيال الشهيد أحمد منسى خلال العمل.





وقال «الرافعي» خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنا من حسن حظى أني تعاملت مع المسائل المتعلقة بهذا التيار منذ سنوات سبقت المسلسل بفترة، سواء من خلال مهنة التمثيل أو دراسته في معهد فنون مسرحية.





وأضاف الفنان أحمد الرفاعي، أن قراءاته ودراسته كانت سببا رئيسيا في تقديمه هذا الدور الذي جسده في مسلسل الاختيار، مؤكدا أن كتاب وحلقات الدكتور أسامة الأزهري كان يلجأ لها أثناء تصوير المسلسل.





وتابع : تعرفت على دوافع الشخصية وشكل الشخصية المسؤولة عن تجنيد العناصر الإرهابية الجديدة، وتعرفت على سمات الشخصية التي تقوم بتجنيد الشباب في الجماعة الإرهابية؛ كي أتمكن من إتقان الدور بشكل كبير".





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال مسلسل الأختيار في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الأخيرة، وأشاد بدورهم في تجسيد بطولات القوات المسلحة أثناء مواجهة العناصر الإرهابية.