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فن

تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
هنيدي
هنيدي
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مصطفى كرم
علّق الفنان محمد هنيدي على أنباء إصدار هاتف ايفون 12 بدون سماعة وبشحن لاسلكي.

وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا "‏المرة الجاية هنفتح العلبة هنلاقي مكتوب حظ سعيد المرة القادمة".

واحتفل الفنان مؤخرا محمد هنيدي بنجاح ابنته فريدة في الصف الثالث الثانوي بعد دراستها في إحدى المدارس الدولية الخاصة.

ونشر محمد هنيدي صورة له مع نجلته فريدة وعلق عليها قائلا " مبروك يا فريدة يا حبيبتي في الثانوية وعقبال لما احتفل بتخرجك في الجامعة".

ويواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

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وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها ابو عوف.
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